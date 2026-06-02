Россияне смогут получать часть зарплаты раньше даты выплаты

Российский рынок труда постепенно меняет привычную модель выплаты зарплаты. По данным опросов, проведённых в этом году, 64% работающих россиян хотели бы получать деньги чаще, чем два раза в месяц. Классическая схема с авансом и зарплатой уже не всегда соответствует реальным потребностям людей — особенно на фоне пересмотра лимитов по кредитным картам и высокой стоимости краткосрочных займов.На этом фоне крупные банки начали активнее развивать сервисы «зарплаты по требованию», которые позволяют получать доступ к уже заработанным деньгам до официальной даты выплаты. Одним из наиболее заметных анонсов на рынке стало заявление ВТБ, сделанное в рамках ПМЭФ-2026.Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила о запуске сервиса для 11 млн зарплатных клиентов банка, включая клиентов Почта Банка, перешедших в ВТБ. Новый механизм позволяет получать часть заработанных средств в любой день, не дожидаясь даты начисления зарплаты работодателем.«На фоне пересмотра кредитных лимитов привычная “подушка безопасности” в виде кредитной карты стала менее доступной для части россиян. Зарплата в любой день дает возможность пользоваться собственными средствами без процентов и дополнительных одобрений», — отметила Ольга Скоробогатова.Механизм работы сервиса отличается от классического кредитования. Партнерская финтех-платформа анализирует не долговую нагрузку клиента, а регулярность зарплатных поступлений. На основе среднедневного дохода формируется доступная сумма. Речь идет не о заемных средствах, а о деньгах, которые клиент уже заработал. После официальной выплаты зарплаты использованная сумма и комиссия автоматически списываются.Эксперты считают, что рынок постепенно движется к модели Daily Pay — гибкому формату выплат, который уже активно используется в гиг-экономике и сервисных индустриях. При этом аналитики обращают внимание и на риски: при отсутствии финансовой дисциплины регулярное использование таких сервисов может привести к ситуации, когда к моменту основной зарплаты у клиента остается минимальный остаток средств.Тем не менее тренд выглядит устойчивым: банки постепенно превращают зарплатные проекты из стандартного инструмента перечисления денег в полноценный сервис управления ежедневной ликвидностью клиента, конкурируя с рынком экспресс-займов и микрофинансовых организаций.