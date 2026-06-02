Система экологического менеджмента Ростовской АЭС получила высокую оценку независимых экспертов

- Я более 18 лет наблюдаю за Ростовской АЭС - с тех пор, когда здесь работал только первый энергоблок. За эти годы станция выросла до четырёх блоков, а вместе с ней развивалась и система экологического менеджмента. Очередная проверка подтвердила: на атомной станции выстроена качественная работа по экологическому управлению. Коллектив Ростовской АЭС не просто поддерживает высокие стандарты безопасности, но и постоянно стремится улучшать процессы, – отметила руководитель аудита ООО «ДКС РУС» Людмила Козлова.

- И руководство, и персонал Ростовской атомной станции регулярно проходят обучение по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности, менеджменту и аудиту. Это позволяет нам внедрять современные природоохранные технологии, постоянно повышать квалификацию специалистов и быть лидерами природоохранной деятельности, примером ответственного подхода к экологии в регионе, – подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

На Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») успешно завершился ресертификационный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ). Независимый орган по сертификации, компания ООО «ДКС РУС», подтвердил соответствие СЭМ станции как международному стандарту ISO 14001:2015, так и российскому ГОСТ Р ИСО 14001-2016.В ходе аудита эксперты провели детальный анализ работы системы экологического управления на станции, уделив особое внимание таким ключевым направлениям, как ядерная, радиационная, экологическая, техническая и пожарная безопасность.Результаты проверки продемонстрировали высокую результативность системы экологического менеджмента предприятия и эффективность управления процессами. Эксперты выявили 14 сильных сторон в деятельности станции. Особо были отмечены профессионализм и открытость сотрудников и руководства, строгий контроль за экологической обстановкой, обеспечение безопасности водоема-охладителя и гидротехнических сооружений, а также активная работа по информированию населения и СМИ.Система экологического менеджмента, соответствующая требованиям серии ISO 14001, успешно функционирует на Ростовской АЭС с 2008 года. Ежегодные проверки независимыми аудиторами являются частью плановой работы по поддержанию высокого уровня экологической безопасности станции. Аудит 2026 года является очередной такой плановой проверкой.