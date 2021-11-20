Ростовские баскетболистки уступили «Самаре»

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В сильнейшем дивизионе подшефные Дмитрия Федосеева пока никак не могут победить дома. Уступили «пурпурные» и в этот раз.В первой же части матча «пантеры» упустили своего оппонента. Волжанки выиграли первый отрезок игры - 22:13. Вторая четверть прошла в равной борьбе, и южанки не смогли заметно поправить положение дел – 23:33 на середине вечера. Третья десятиминутка была такой же боевой - без существенного перевеса у какой-либо из команд. А концовка осталась за «самаритянками». Итог – поражение «Пересвет-ЮФУ», 47:64.Самыми видными по личным показателям были Вероника Павлюченко (11 очков), Екатерина Гунченко (8) и Анастасия Максимова (7). У «Самары» 15 баллов у Дарьи Колосовской.В других встречах Премьер-Лиги «Ника» (Сыктывкар) обыграла «Спарту энд К» (Видное) - 93:78, «УГМК» (Екатеринбург) разгромил на выезде «Динамо» (Новосибирск) - 109:57, «Динамо» (Курск) было сильнее «Динамо» (Москва) - 92:81, МБА (Москва) одолела «Спартак» (Ногинск) - 90:52, а «Енисей» (Красноярск) победил «Надежду» (Оренбург) - 81:77.Следующий матч ростовчанки сыграют 27 ноября в гостях против московского «Динамо».