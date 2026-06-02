Фото: Азниирх

В Таганрогском заливе впервые обнаружили черноморского желтого петуха. Об этом сообщают ученые АЗНИИРХ.Морского петуха длиной 76 сантиметров и массой 3,2 кг обнаружили в районе поселка Седово (Донецкая Народная Республика) в Таганрогском заливе 14 мая. Обычно такая рыба обитает в Черном море. Для Таганрогского залива её находка – это феномен. Раньше так далеко на север эта рыба не заходила.Добавим, что в прошлый раз тригла появлялась в Азовском море в период его предыдущего осолонения в 1972-1979 годах. А в Таганрогском заливе экземпляр морского петуха нашли достаточно далеко от берега – на удалении 12 км на глубине 3,5‒4 метров.