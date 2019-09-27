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Ростовчанки в составе сборной России по гандболу разгромили команду Швейцарии

Ростовчанки в составе сборной России по гандболу разгромили команду Швейцарии
Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли команду Швейцарии. Матч квалификации Евро-2020 прошёл 29 сентября в городе Гюмлиген. Россиянки разгромили соперника со счётом 35:26.

Команду в числе прочих представляли семь спортсменок клуба «Ростов-Дон». Первые десять минут хозяйки площадки имели явное преимущество. Наши девушки совершали ошибки, и на пятнадцатой минуте Амброс Мартин взял тайм-аут. Первую часть игры команды шли мяч в мяч, но незадолго до перерыва россиянки смогли оторваться на два гола — 15:13.

Во втором тайме сборная России собралась с силами и с первых же минут начала один за одним отправлять мячи в ворота соперниц. Уже на 40-й минуте наша команда опережала швейцарок на семь мячей. До конца игры россиянки не давали противнику сократить отставание. Матч квалификации Евро-2020 они завершили со счётом 35:26 в свою пользу.

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