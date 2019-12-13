Ростовские гандболистки в составе сборной России стали бронзовыми призерами ЧМ



Игроки клуба «Ростов-Дон» в составе российской сборной завоевали бронзу на чемпионате мира по гандболу. Матч с Норвегией состоялся 15 декабря в японском городе Кумамото. Встреча закончилась со счётом 33:28. Россиянки выбыли из борьбы за золотую медаль после проигрыша сборной Нидерландов.



Счёт открыли норвежки, которые сразу получили преимущество на площадке. Владе Бобровниковой только на шестой минуте удалось забить мяч, к середине тайма россиянкам удалось сравнять цифры на табло — 7:7. Увидев, что гандболисткам плохо дается игра, Амброс Мартин взял тайм-аут и заменил пять спортсменок. После дубля Елены Михайличенко сборная России смогла вырваться вперёд. Уже к 20-й минуте команда обгоняла норвежек на четыре мяча. На перерыв команды ушли со счётом 15:18.



Во втором тайме россиянки после нескольких быстрых атак увеличили преимущество. Норвежки периодически пытались догнать нашу сборную, но девушки не подпускали соперниц близко. За десять минут до окончания матча Елизавету Малашенко и Ксению Макееву удалили с поля. Команда соперника не смогла воспользоваться численным превосходством. За две минуты до финала они сократили отставание до трёх мячей, чем буквально выбили из колеи россиянок. Амбросу Мартину пришлось взять тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных. Под занавес матча россиянки забили два мяча, последний из которых принадлежал Анне Вяхиревой. Матч завершился со счётом 33:28 в пользу России.



Чемпионом мира по гандболу стала сборная Нидерландов, в составе которой играет спортсменка «Ростов-Дона» Лоис Аббинг.