В Ростовской области днем 29 мая объявлена беспилотная опасность. Экстренное сообщение от РСЧС поступило около 14:00.Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Напомним, что минувшей ночью в результате отражения воздушного нападения на Ростовскую область было сбито более 80 БПЛА. Атаке подверглись девять районов: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский. К счастью, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.