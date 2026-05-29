В Ростовской области днем 29 мая объявлена беспилотная опасность. Экстренное сообщение от РСЧС поступило около 14:00.

Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Напомним, что минувшей ночью в результате отражения воздушного нападения на Ростовскую область было сбито более 80 БПЛА. Атаке подверглись девять районов: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский. К счастью, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
