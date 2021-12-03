Ростовчанка стала чемпионкой мира по тхэквондо

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Спортсменка из Ростова-на-Дону взяла золото на чемпионате мира по тхэквондо. Полина Хан стала лучшей среди 16 основных соперниц в весовой категории до 73 килограммов. Соревнования проходили с 25 по 27 ноября в столице Саудовской Аравии - городе Эр Рияд. Это первый открытый чемпионат, в котором участвовали и судили поединки исключительно девушки.В первый день турнира Полина одержала победу над тхэквондистками из Греции, Германии и Ирана. А вот на третий день, в полуфинале, ей удалось выиграть поединок с французской спортсменкой. Последний бой оказался самым сложным. Соперница практически не давала вырваться вперед по количеству очков. Из-за равного счета поединок растянулся на четыре раунда. На последних секундах Полина сделала зачетное попадание в электронный защитный жилет француженки, одолев ее.- Для меня эта победа стала особенной, - поделилась с Rostov.ru чемпионка мира. - Этот турнир был последним в 2021 году. И если подводить итоги года, золотая медаль - лучшее его завершение - как наглядный результат длительных тренировок и награда за старания. Кроме того, это такое облегчение - все, что могла, я уже сделала, и теперь можно наконец спокойно выдохнуть.Полина Хан занимается тхэквондо с 6 лет. Выбор кружков был небольшим. А занятия по тхэквондо проходили недалеко от дома, к тому же тренером был ее дядя - Артур Хан. Сначала девочка относилась к занятиям как к хобби, но уже в 12 лет поняла, что хочет связать жизнь с этим видом спорта.- Мой отец (прим. - Станислав Хан) - тоже тренер по тхэквондо. В 2012 году он поехал на Олимпийские игры с Алексеем Денисенко (прим. - призер Олимпиады 2012 и 2016 годов, чемпионата Европы-2014, чемпионата мира-2015 и России). Я смотрела трансляцию по телевизору, когда Алексей взял бронзу, - рассказала Полина. - И тогда я поняла, что тоже хочу достичь этого уровня, выступать на турнирах такого масштаба и бороться за призовые места.С тех пор ростовчанка стала многократным призером чемпионатов России и Европы. Даже тренер признается, что Полина его уже переплюнула. Девушка поделилась, что перед турнирами старается не думать о предстоящих поединках. Спортсменка проводит свободное время с друзьями, гуляет по городу и ложится пораньше спать - чтобы максимально отдохнуть. Еще одним из важнейших составляющих на пути к победе является самообладание. Полина умеет сохранять спокойствие во время поединка и не отвлекаться на промахи.Тренер ростовчанки Артур Хан рассказал о подготовке к чемпионату мира. Сначала тхэквондисты занимались дома, в Ростове-на-Дону, затем - в Нальчике (прим. - столица Кабардино-Балкарской Республики) с местными и карачаево-черкесскими спортсменами. Всего на сборы ушло около месяца.- Перед соревнованиями мы стараемся снизить нагрузку на их участников, - добавил Артур Хан. - Поэтому в основном девушки проводили спарринг, отрабатывали приемы и делали работу над ошибками.Во время сборов Полина съездила еще на один турнир - международный старт. Ростовчанка призналась, что там ей не удалось одержать победу, но девушка не расстроилась. Для нее это стало, скорее, дополнительной подготовкой перед более важным соревнованием.Помимо золота, чемпионат мира принес спортсменке 40 рейтинговых очков в мировом олимпийском рейтинге, которые позволят участвовать в играх. В своей категории Полина заняла первое место, а в общем рейтинге - седьмое.Ближайший месяц ростовчанка, как и другие тхэквондисты, сможет отдохнуть и залечить раны. Хотя серьезных повреждений девушке удалось избежать - в основном это синяки и отбитые пальцы. А с 9 января ее ждут сборы перед вторым отборочным турниром для формирования состава национальной сборной. Полина начнет готовиться к чемпионату Европы, который состоится в мае 2022 года, и чемпионату мира. Дата проведения последнего пока не определена.