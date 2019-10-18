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Ростовчанка стала чемпионкой России по тхэквондо

Ростовчанка стала чемпионкой России по тхэквондо
В Казани завершился чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин. 19 октября на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась ростовчанка Полина Хан.

Чтобы попасть в финал, девушка провела три успешных боя против спортсменок из Москвы, Челябинска и Дагестана. Во встрече за первое место Полина сражалась с другой представительницей Челябинска, которую также смогла победить.

Тхэквондистка представляет спортивный клуб «Грандмастер», ее тренером является Артур Хан. По словам Полины, это первенство имеет большое значение для спортсменов, потому что по его результатам формируется состав сборной России.

Дальше по плану - Extra чемпионат Европы, который пройдет в начале ноября в итальянском городе Бари. Победители этого турнира получат 40 баллов в свой олимпийский рейтинг, что сильно увеличит шансы попасть в состав сборной команды России на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

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