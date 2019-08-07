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Ростовчанин возглавит сборную России на первенстве мира по греко-римской борьбе

Ростовчанин возглавит сборную России на первенстве мира по греко-римской борьбе
Спортсмен из Ростова возглавит сборную России на соревнованиях в Таллине по греко-римской борьбе. Об этом 8 августа сообщили в управлении по физической культуре и спорту Ростова.

Соревнования начнутся с 12 августа в городе Таллине. Российскую сборную тренирует Николай Монов. Из десяти спортсменов двое заявлены из Ростовской области. Ростовчанин Илья Ермоленко будет состязаться в весовой категории до 87 килограммов, а шахтинец Сергей Кутузов — в весе до 67 килограммов. Соревнования в этой весовой категории будут проходить с 16 до 18 августа. 

Напомним, что в июне 2019 года Илья Ермоленко стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Ранее, в сентябре 2018-го, спортсмен стал бронзовым призером на первенстве мира в Словакии. Сергей Кутузов является победителем первенства Южного федерального округа.

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