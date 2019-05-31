Ростовский спортсмен прошел в финал турнира Европы по греко-римской борьбе



Ростовский спортсмен прошел в финал турнира Европы по греко-римской борьбе. Престижные соревнования начались 3 июня в Испании.



Ростовчанин Илья Еременко выступил в категории до 87 кг. В 1/8 финала он победил представителя Болгарии. Следующий поединок оказался триумфальным для Еременко – он одолел польского спортсмена.



4 июня ростовчанин встретился с борцом из Грузии. Еременко одержал победу со счетом 2:0. Теперь он сможет побороться за золотую медаль в финале.