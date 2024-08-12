Ростовчанин стал вице-чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ

Фото: Максим Каратаев

Ростовчанин Максим Каратаев стал вице-чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования прошли в Болгарии, в городе Пловдиве, с 17 по 22 июля. В состязаниях участвовали спортсмены из разных стран Европы, Южной Америки, Азии и Африки.Максим готовился к мировому турниру целый год. Чтобы пройти отбор на международные соревнования, ему пришлось преодолеть несколько сложных этапов.- Я переживал, что не смогу показать результат, над которым работал долгие 12 месяцев, — рассказывает спортсмен.Однако, несмотря на страх, Максим выступил в финале достойно. Он преодолел дистанцию 500 метров в одиночном заплыве за одну минуту и пятьдесят одну секунду.- В финальном состязании моими соперниками были спортсмены из Испании и Китая, — добавляет 20-летний ростовчанин. — Испанец пришёл на одну секунду раньше и стал победителем.Максим Каратаев взял заслуженное серебро и занял второе место на международном турнире по гребле на байдарках и каноэ.За девять лет спортивной деятельности Максим уже имеет звание мастера спорта. Однако он не собирается останавливаться на достигнутом и готовится к новым соревнованиям.