Спортсмен из Батайска завоевал серебро на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Гребец из Батайска завоевал серебренную медаль на Кубке России. Соревнования Кубка России по гребле на байдарках и каноэ проходят в Краснодаре с 13 по 19 ноября, сообщает Battime.ru.17-летний Константин Луненко получил серебро на дистанции 500 метров. Несмотря на то, что спортсмен не смог подняться на вершину пьедестала, второе место стало для него настоящим сюрпризом. Дончанин сказал, что серебро среди 60 сильнейших соперников - это очень высокий результат.Впереди у Константина - очередные соревнования. Юноша готовится к первенству России среди спортсменов до 19 лет, которое пройдет с 20 по 24 ноября.Будущий спортсмен начал заниматься греблей в 10 лет. Спустя шесть лет он дебютировал на первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет. Сейчас батайчанин учится в государственном училище олимпийского резерва в городе Бронницы.