Спортсмен из Ростова завоевал бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках



На чемпионате мира по гребле на байдарках ростовчанин занял третье место. Спортсмены из нескольких стран встретились в Венгрии, в городе Сегеде. Последний день соревнований прошёл 25 августа.



В общекомандном зачёте сборная России оказалась на пятой строчке. Наши спортсмены привезут домой две золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. Обладателем бронзы стал ростовчанин Максим Спесивцев. Он занял третье место в гонках на байдарке-«одиночке» на дистанции 500 метров. Также на дистанции 1 000 метров молодой человек добыл лицензию на Олимпийские игры.