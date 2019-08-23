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Спортсмен из Ростова завоевал бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках

Спортсмен из Ростова завоевал бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках
На чемпионате мира по гребле на байдарках ростовчанин занял третье место. Спортсмены из нескольких стран встретились в Венгрии, в городе Сегеде. Последний день соревнований прошёл 25 августа.

В общекомандном зачёте сборная России оказалась на пятой строчке. Наши спортсмены привезут домой две золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. Обладателем бронзы стал ростовчанин Максим Спесивцев. Он занял третье место в гонках на байдарке-«одиночке» на дистанции 500 метров. Также на дистанции 1 000 метров молодой человек добыл лицензию на Олимпийские игры.

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