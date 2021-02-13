ФК «Ростов» уступил «Локомотиву»

Подшефные Валерия Карпина сыграли завершающий спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе в Марбелье (Испания). Оппонентом был «Локомотив» из Москвы.Начало матча лучше вышло у «железнодорожников». Москвичи уже на 14-й минуте встречи открыли счёт. Бразильский защитник «красно-зелёных» Пабло Кастро отличился после розыгрыша углового у ворот ростовчан – 0:1, Сергей Песьяков бессилен. В середине первой части игры «Локомотив» развил свой успех. Полузащитник Никита Иосифов хладнокровно реализовал свой шанс после быстрого контрвыпада, 0:2.Во втором отрезке встречи оба главных тренера проводили обширную ротацию состава и экспериментировали с тактикой и сочетаниями игроков. Вероятно, результат самой игры не волновал ни тех, ни других. У «Ростова» в игру вступили Николай Поярков, Томас Рукас, Армин Гигович, Георгий Махатадзе, Данил Глебов, Дмитрий Полоз, Понтус Альмквист, Максим Турищев. На 79-й минуте матча Данил Глебов отквитал один гол эффектным ударом под перекладину. В оставшиеся минуты восстановить равенство в счёте у ростовчан не вышло. Итог – хорошая игра, но всё-таки поражение «Ростова» с минимальной разницей - 1:2.Первый официальный матч календарного года состоится для «Ростова» 21 февраля, когда «жёлто-синие» примут на своём поле в рамках 1/8 финала Кубка России «Ахмат» из Грозного. В РПЛ же ближайший поединок намечен на 27 февраля, в этот день «Ростов» сразится в гостях с чемпионом страны «Зенитом».