«Ростов» разгромил «Спартака» в Зимнем Кубке РПЛ со счетом 3:0

Фото: ФК Ростов

Во втором матче товарищеского турнира в ОАЭ «жёлто-синие» разбили московский «Спартак».В первые минуты «красно-белые» были активнее, однако их подводила реализация моментов. А вот «Ростов» ближе к перерыву инициативу перехватил. Сначала удалось закинуть несколько курьёзный гол. Голкипер «народной команды» слишком далеко вышел из ворот «поводиться», потерял мяч и получил в пустые ворота аккуратный «бросок» от Евгения Чернова. Через пару минут южане забили и второй. Николай Комличенко получил мяч на линии штрафной и легонько «кинул» его с места, даже не попытавшись обыграть защитников – получилось эффектно, 2:0.Во второй части вечера «Спартак» предпринял несколько хороших попыток, однако «Ростову» пока везло. А на 62-й минуте Кирилл Щетинин во многом поставил крест на потугах «гладиаторов». Защитнику дончан удался дальний удар в верхний угол. В итоге «Ростов» побеждает – 3:0.Следующий матч состоится 11 февраля. Соперником «Ростова» будет «Кайрат».