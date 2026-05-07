«Ростов» хочет подписать Максима Мухина из ЦСКА

ФК «Ростов» не оставляет возможность подписания полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина.

По информации «РБ Спорт», 24-летний россиянин, который выступает на правах аренды за «Сочи», оказался не нужен ЦСКА. Летом армейцы попытаются продать игрока. Игроком активно интересуются «Ростов» и «Локомотив».

Год назад ростовчане уже пытались подписать Максима Мухина, однако сделать этого не удалось. Сейчас желто-синим придется заплатить за игрока 1.3 миллиона евро, следует из информации, размещенной на портале Transfermarkt.
Фото: ПФК ЦСКА
