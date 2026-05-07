Из-за риска возникновения пожаров в Ростовской области ввели оранжевый уровень опасности. Об этом свидетельствуют показатели Гидрометцентра.

Оранжевый уровень погодной опасности означает, что на территории региона (или части региона) наблюдаются или прогнозируются явления, интенсивность которых соответствует критерию опасного явления, или комплекс метеорологических явлений, каждое из которых не является опасным, но их сочетание уже опасно и может нанести ущерб.

В Ростовской области ожидается четвертый класс пожароопасности. Высокая вероятность возникновения пожаров в отдельных районах: северо-западных, центральных и Приазовье.

Специалисты отметили, что оранжевый уровень предупреждения действует до 11:00 8 мая.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
