В центре Ростова-на-Дону дорожную разметку нанесли прямо поверх ямы

В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Донской и переулка Соборного дорожные специалисты обновили разметку прямо на месте большой ямы.

Дыру в дороге специалисты не закрасили. В интернете шутят, что так дорожники проявили заботу в адрес водителей. Для автовладельцев выделили место, которое необходимо объехать.

Судя по фотографии, яму уже пытались заделать. Однако занялись этим, судя по всему, не специалисты, а обычные водители. Неровность на дороге была исправлена кирпичами и песком.
Фото: Дондей.
