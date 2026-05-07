В центре Ростова-на-Дону дорожную разметку нанесли прямо поверх ямы

В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Донской и переулка Соборного дорожные специалисты обновили разметку прямо на месте большой ямы.Дыру в дороге специалисты не закрасили. В интернете шутят, что так дорожники проявили заботу в адрес водителей. Для автовладельцев выделили место, которое необходимо объехать.Судя по фотографии, яму уже пытались заделать. Однако занялись этим, судя по всему, не специалисты, а обычные водители. Неровность на дороге была исправлена кирпичами и песком.