Суд отказал в привлечении компании к делу о дивидендах «Родных Полей» на 24 млрд рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции и отказал компании GTCS Trading DMCC во вступлении в судебный процесс между ООО «Родные поля» и его бывшим бенефициаром Петром Ходыкиным. Речь идет об иске на 24 миллиарда рублей по взысканию дивидендов.Напомним, крупный зернотрейдер «Родные поля», ранее национализированный по иску Генпрокуратуры, предъявил ряд претензий к Петру Ходыкину. В марте 2026 года были поданы иски о взыскании долгов (около 135 млн рублей с экс-гендиректора Марины Турянской и 203,3 млн рублей солидарно с Турянской и Ходыкина), оспаривании сделок по отчуждению долей в ООО «ЮгАгроХолдинг», а также о взыскании 24 миллиардов рублей дивидендов. В этих процессах в качестве третьих лиц выступают Генеральная прокуратура РФ и Росимущество.GTCS Trading DMCC, занимающаяся импортом и экспортом товаров, пыталась присоединиться к разбирательству по иску о дивидендах. Компания ссылалась на договор купли-продажи от 13 апреля 2022 года, согласно которому Петр Ходыкин якобы приобрел 83,74% доли в «Родных полях» через сделку с GTCS Trading DMCC. Представители компании полагали, что исход дела может повлиять на их права и обязанности перед Ходыкиным.Однако суд установил, что предметом данного спора является законность получения Ходыкиным дивидендов и принятия им решений об их выплате в свою пользу. Корпоративные права других участников общества в рамках данного дела не рассматриваются.В связи с этим, апелляционный суд оставил определение первой инстанции без изменений. GTCS Trading DMCC не будет привлечена в качестве третьего лица в споре между «Родными полями» и Петром Ходыкиным.В настоящее время имущество компании «Родные поля» уже во второй раз выставили на аукцион за 11,7 миллиардов рублей. Петр Ходыкин, лишенный контроля над предприятием из-за наличия второго гражданства, оспаривает статус компании как стратегически важной для обороны и безопасности России.