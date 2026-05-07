В Ростове на защиту дома Красса от грабежа общественники собрали более 60 тысяч рублей
Об этом сообщили представители движения «МойФасад».
Градозащитники теперь на эти деньги намерены закупить решетки на окна и установить камеру наблюдения. К активным действиям их побудило недавнее проникновение в памятник архитектуры. В конце апреля неизвестные пробрались в дом через окно с заднего двора. После злоумышленники принялись распиливать кованное лестничное ограждение. К счастью, подозрительную активность заметили жильцы соседнего дома и вызвали полицию.
Но такое везение будет не всегда, поэтому активисты решили закрыть дом от охотников до чужого добра своими силами.
Комитет по охране ОКН обещает провести консервацию до августа 2026 года.