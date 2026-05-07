В Ростове на защиту дома Красса от грабежа общественники собрали более 60 тысяч рублей. Об этом сообщили представители движения «МойФасад».Градозащитники теперь на эти деньги намерены закупить решетки на окна и установить камеру наблюдения. К активным действиям их побудило недавнее проникновение в памятник архитектуры. В конце апреля неизвестные пробрались в дом через окно с заднего двора. После злоумышленники принялись распиливать кованное лестничное ограждение. К счастью, подозрительную активность заметили жильцы соседнего дома и вызвали полицию.Но такое везение будет не всегда, поэтому активисты решили закрыть дом от охотников до чужого добра своими силами.Комитет по охране ОКН обещает провести консервацию до августа 2026 года.