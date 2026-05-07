Роспотребнадзор предупредил о комарах-переносчиках ЛЗН в Ростовской области. В региональном ведомстве также отметили, что насекомые могут переносить и другие опасные болезни — дирофиляриоз и малярию.В связи с потеплением в регионе опасные насекомые активизировались. Поэтому жителям стоит быть осторожными. Добавим, что в области в основном встречают комары — переносчики лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Основное их место распространения — это водно-болотные угодья (в регионе это могут быть города Волгодонск, Таганрог и Неклиновский район). От их укусов страдают чаще всего отдыхающие на побережьях водоёмов.Защитить себя от укуса комара-переносчика можно. Самый простой способ — это специальные спреи и крема для защиты кожи. К неспецифическим мерам защиты относятся засетчивание окон, ношение закрытой одежды и применение репеллентов.В 2026 году случаи заражения ЛЗН пока не зафиксированы.Лихорадка Западного Нила — это острое вирусное заболевание, которое передается обычно через комаров. Среди симптомов: высокая температура, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах и сыпь. Инкубационный период лихорадки может длиться от двух суток до 21 дня.За последние годы все случаи малярии среди жителей Ростовской области были завозными. Инфицированные россияне, как правило, прибывают из Индии или стран Африки.