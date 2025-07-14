Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Состав ФК «Ростов» могут укрепить два молодых игрока ЦСКА

Состав ФК «Ростов» могут укрепить два молодых игрока ЦСКА
В футбольном клубе «Ростов» ожидается пополнение в лице двух перспективных игроков из ЦСКА. Об этом стало известно от спортивного журналиста Ивана Карпова.

Согласно предварительной информации, 19-летний Александр Вакулич отправится в «Ростов» на правах аренды с возможностью последующего выкупа за 15 миллионов рублей. Что касается Максима Жукова, то он перейдёт в «Ростов» на правах полноценного трансфера за 5 миллионов рублей.

Официальных заявлений от обеих команд пока не поступало.

По мнению эксперта, переход в «Ростов» станет для молодых игроков отличным шансом для дальнейшего развития.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.