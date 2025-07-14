Состав ФК «Ростов» могут укрепить два молодых игрока ЦСКА

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В футбольном клубе «Ростов» ожидается пополнение в лице двух перспективных игроков из ЦСКА. Об этом стало известно от спортивного журналиста Ивана Карпова.Согласно предварительной информации, 19-летний Александр Вакулич отправится в «Ростов» на правах аренды с возможностью последующего выкупа за 15 миллионов рублей. Что касается Максима Жукова, то он перейдёт в «Ростов» на правах полноценного трансфера за 5 миллионов рублей.Официальных заявлений от обеих команд пока не поступало.По мнению эксперта, переход в «Ростов» станет для молодых игроков отличным шансом для дальнейшего развития.