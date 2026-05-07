Поп и рок: что слушают ростовчане за рулем автомобиля

Сервис «Авито Авто» провёл анализ и выяснил, какие музыкальные предпочтения у водителей из Ростова-на-Дону.Оказалось, что водительские права есть у 68% жителей города. В среднем каждый ростовчанин ежедневно проводит за рулём примерно два часа. Во время поездок горожане чаще всего включают свою музыку (67%) и радио (57%).По данным опроса, большинство респондентов (45%) считают, что выбор музыки должен быть за водителем. Ещё 27% не против того, чтобы музыку выбирали совместно с пассажирами.Среди музыкальных жанров наибольшей популярностью у ростовчан пользуется поп-музыка (45%), на втором месте — рок (34%), затем идут хип-хоп (24%) и шансон (23%). Молодёжь чаще выбирает поп и рэп, а водители старше 55 лет предпочитают шансон.Среди российских исполнителей наиболее популярны Михаил Круг (30%), группа «Король и Шут» и Баста (по 29%), а также группа «Любэ» (17%). Мужчины в Ростове-на-Дону чаще выбирают Михаила Круга (29 %) и группу «Король и Шут» (28 %). Женщины же предпочитают группу «Руки Вверх!» (28 %) и певицу ANNA ASTI (24 %).В топ-5 треков среди жителей Ростова-на-Дону также вошли: «Зеленоглазое такси» в исполнении Михаила Боярского (31 %); «Чёрный бумер» в исполнении Серёги (29 %); «Трасса Е-95» группы «Алиса» (18 %); «Вишнёвая девятка» группы «Комбинация» (18 %); «Баклажан» в исполнении Тимати (16 %).