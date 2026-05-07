В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 72-летнего Григория Щетникова

В городе Волгодонске Ростовской области ведутся поиски 72-летнего Григория Щетникова, который пропал без вести. Об этом сообщили в поисковом отряде Лиза Алерт.

Мужчина вышел из своего дома в дневное время 7 мая и до сих пор не вернулся. Родные Григория обратились за помощью к волонтерам, чтобы ускорить поисковую операцию.

Известно, что пропавший имеет рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение. У него седые волосы и серо-голубые глаза.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Григории Щетникове, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию или по телефону 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза Алерт
