В парке Революции Ростова-на-Дону может начаться массовая вырубка деревьев

В Ростове-на-Дону может случиться массовая вырубка деревьев парка Революции. Информацию о тревожной перспективе распространила общественная организация ГорЛесНадзор.Как рассказали активисты, в середине апреля на деревьях в северо-восточной части парка нарисовали непонятные цифры красной краской. Ростовчане направили вопрос с помощью платформы «Решаем вместе». 6 мая администрация ответила: обозначены деревья, на которые есть разрешение вырубить или повредить.Жители города беспокоятся за деревья и надеются, что если решение об уничтожении деревьев действительно есть, то на него удастся повлиять.