На Ростовскую область обрушатся магнитные бури

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в конце рабочей недели. Об этом сообщили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.Магнитная буря ожидается уже 7 и 8 мая. В настоящее время геомагнитная обстановка возмущенная.- В каждый из двух дней присутствуют шансы примерно 1/3 на магнитную бурю (красный уровень) и 1/3 на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). С вероятностью 1/3 магнитное поле удержится в зелёной зоне. Следующий, более сильный, период возмущений ожидается с 15 по 18 мая,- пишут специалисты.Также может увеличится число вспышек на Солнце.В период магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Чтобы избежать недомоганий, следует больше отдыхать и отказаться от вредной пищи.