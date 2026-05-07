На Ростовскую область обрушатся магнитные бури

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в конце рабочей недели. Об этом сообщили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.

Магнитная буря ожидается уже 7 и 8 мая. В настоящее время геомагнитная обстановка возмущенная.

- В каждый из двух дней присутствуют шансы примерно 1/3 на магнитную бурю (красный уровень) и 1/3 на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). С вероятностью 1/3 магнитное поле удержится в зелёной зоне. Следующий, более сильный, период возмущений ожидается с 15 по 18 мая,- пишут специалисты.

Также может увеличится число вспышек на Солнце.

В период магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Чтобы избежать недомоганий, следует больше отдыхать и отказаться от вредной пищи.
Фото: DonDay.ru.
