СК показал кадры из школы Миллерово, где взорвалась страйкбольная граната

В Ростовской области возбудили дело по факту ЧП в школе Миллерово. Следственный комитет России (СК) опубликовал видеозапись из школы №8, где 7 мая произошел взрыв страйкбольной гранаты.По информации, ранее озвученной ГУ МВД России по Ростовской области, одна из учениц случайно активировала страйкбольную гранату. В результате взрыва 17-летняя школьница получила легкие ожоги рук. Медики подтверждают, что ее здоровью ничего не угрожает.На кадрах, обнародованных СК, запечатлен класс, где произошел инцидент. Следователям предстоит установить все детали случившегося. Уголовное дело возбудили о признакам преступления предусмотренного статьей «Хулиганство».