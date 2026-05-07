Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовскую областную больницу перевезли подростка с травмой головы после падения

В Ростовскую областную больницу перевезли подростка с травмой головы после падения
В Ростовскую областную больницу из Батайской ЦРБ перевезли подростка с травмой головы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Накануне вечером 6 мая в соцсетях начали распространять видео, где родственники пострадавшего мальчика сообщили, что он упал с велосипеда. Но своевременную помощь медики ему якобы не оказали. Из симптомов у ребенка была рвота, он терял сознание. При этом, медики направили его в травмпункт самостоятельно.

Как рассказала родственница мальчика, в травмпункте ему диагностировали перелом черепа.

- Принято решение о транспортировке пациента в «Областную детскую клиническую больницу» в Ростов-на-Дону. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь. Министерство здравоохранение Ростовской области держит ситуацию на контроле,- сказано в сообщении.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика