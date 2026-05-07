В Ростовскую областную больницу перевезли подростка с травмой головы после падения

Фото: DonDay.ru.

В Ростовскую областную больницу из Батайской ЦРБ перевезли подростка с травмой головы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.Накануне вечером 6 мая в соцсетях начали распространять видео, где родственники пострадавшего мальчика сообщили, что он упал с велосипеда. Но своевременную помощь медики ему якобы не оказали. Из симптомов у ребенка была рвота, он терял сознание. При этом, медики направили его в травмпункт самостоятельно.Как рассказала родственница мальчика, в травмпункте ему диагностировали перелом черепа.- Принято решение о транспортировке пациента в «Областную детскую клиническую больницу» в Ростов-на-Дону. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь. Министерство здравоохранение Ростовской области держит ситуацию на контроле,- сказано в сообщении.