Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области конфисковали 11 тонн незаконно добытой рыбы на огромную сумму

В Ростовской области конфисковали 11 тонн незаконно добытой рыбы на огромную сумму

В Неклиновском районе Ростовской области проведена масштабная операция по борьбе с браконьерством. Сотрудники ОМОН «Кобальт» совместно с пограничниками и представителями Россельхознадзора выявили и пресекли деятельность по незаконной добыче и продаже рыбы.

В ходе рейда на частной территории было обнаружено и изъято около 11 тонн рыбы частиковых видов, которая не имела соответствующей маркировки. По предварительным оценкам, стоимость этой незаконно добытой продукции превышает 3,5 миллиона рублей.

В рамках оперативных действий был задержан 56-летний мужчина, который подозревается в участии в данной незаконной деятельности. Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все детали происхождения изъятой рыбы.
Фото: Управления Росгвардии по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика