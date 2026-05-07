В Ростовской области конфисковали 11 тонн незаконно добытой рыбы на огромную сумму

В Неклиновском районе Ростовской области проведена масштабная операция по борьбе с браконьерством. Сотрудники ОМОН «Кобальт» совместно с пограничниками и представителями Россельхознадзора выявили и пресекли деятельность по незаконной добыче и продаже рыбы.В ходе рейда на частной территории было обнаружено и изъято около 11 тонн рыбы частиковых видов, которая не имела соответствующей маркировки. По предварительным оценкам, стоимость этой незаконно добытой продукции превышает 3,5 миллиона рублей.В рамках оперативных действий был задержан 56-летний мужчина, который подозревается в участии в данной незаконной деятельности. Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все детали происхождения изъятой рыбы.