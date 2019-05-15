«Ростов-Дон» выиграл первый матч финальной серии чемпионата России



Ростовские гандболистки на выезде в овертайме одолели тольяттинскую «Ладу» - 34:31.



«Ростов-Дон» прибыл в Самарскую область на фоне некоторой физической и эмоциональной усталости после финала четырех Лиги чемпионов ЕГФ. Всего несколько дней назад ростовчанки завоевали второе место, проведя два тяжелейших матча. Если учитывать это, то тольяттинки должны были быть посвежее.



В первые 15 минут был небольшой перевес волжанок. «Лада» вела - 6:4, 9:7. «Ростов-Дон» старался события не форсировать. Примерно к двадцатой минуте команда гостей на время инициативу перехватила, забросив четыре мяча подряд – 9:11. Игра шла равная. Уступать, разумеется, никто не собирался. В итоге коллективы ушли на перерыв при счете 14:15 в пользу «желто-черных».



Во втором тайме дончанки выглядели предпочтительнее. Большую часть тайма они вели в счете в 2-4 гола. В середине второй части игры казалось, что действующий чемпион своего уже не упустит – 20:24, 22:26. Но в последние минуты, возможно, все-таки сказалась усталость. «Лада» играла быстрее и сумела выровнять игру, выиграв отрезок - 5:1. Основное время матча закончилось вничью – 27:27. Для определения победителя команды провели еще два тайма по пять минут. И тут уже подопечных Амброса Мартина было не удержать – внешне легкая победа «Ростов-Дона» - 34:31.



Лучшим игроком вечера стала Дарья Дмитриева – 12 голов. У «Ростов-Дона» больше всех забила Лоис Аббинг – 11 мячей.



Счет в серии - 1:0 в пользу ростовского клуба. 21 мая команды сразятся в Ростове-на-Дону. В случае победы «желто-черные» станут чемпионами страны. Если же удача улыбнется «Ладе», то 22 мая будет сыгран еще один матч.