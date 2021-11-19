«Ростов-Дон» победил соперника из Хорватии со счетом 34:23

ГК «Ростов-Дон».

Несколько дней назад «Ростов-Дон» играл с «Подравкой» на выезде. В том матче ростовчанки выиграли, но отрыв был совсем небольшим (1 мяч). Тогда специалисты «желто-черных» много критиковали за неважную игру. Теперь же разница была совсем иной.В первой половине встречи хорватки неплохо сопротивлялись, хотя с первых же минут было видно, кто фаворит. После получаса игры «Ростов-Дон» был впереди - 18:12. Вторая часть вечера прошла также при заметном игровом преимуществе россиянок. К концу матча перевес вырос до 11 мячей. Итог – победа «Ростов-Дона», 34:23.По личным показателям лучшими стали Грас Заади (8 голов) и Ярослава Фролова (7 точных бросков). У «Подравки» Ларисса Калаус и Бьянка Базалью отличились по 6 раз.В остальных встречах игрового дня в Лиге чемпионов «Бухарест» (Румыния) обыграли «Ференцварош» (Венгрия) - 27:21, а «Крим» (Словения) одолел на своём поле ЦСКА (Москва, Россия) - 24:21.Календарный год для ростовчанок подошел к концу. Теперь и Лига чемпионов, и чемпионаты стран уходят на перерыв, связанный с чемпионатом мира в Испании в начале декабря. Очередная игра у «желто-черных» намечена на 4 января – соперником в Суперлиге будет «Звезда» (Звенигород).