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«Ростов-Дон» победил «Будучность»

«Ростов-Дон» победил «Будучность»
Матч в столице Черногории был относительно легким – казалось, что команда Пера Юханссона может в любой момент уйти в отрыв, если бы это было нужно.

В начале игры хозяйки играли получше – львиную долю первого тайма «Будучность» была впереди, но ближе к перерыву счет уже был равным, а далее россиянки забили четыре гола подряд. На отдых коллективы ушли при счете 10:14.

Второй тайм шел уже под диктовку россиянок – «желто-черные» контролировали ход матча и даже временами экономили силы. Отрыв в счете к концу встречи составил шесть мячей. Итог –несложная победа «Ростов-Дона» - 25:19.

По личной статистике, лучше других были Анна Сень и Грас Заади, забившие по шесть голов. У «Будучности» Матеа Плетикосич поразила цель пять раз.

В остальных играх дня «Боруссия» (Германия) уступила дома «Бухаресту» (Румыния) - 22:25, «Метц» (Франция) на выезде одолел «Крим» (Словения) - 29:28, «Дьер» (Венгрия) был сильнее «Оденсе» (Дания) - 31:26, а ЦСКА (Москва, Россия) переиграл «Сэвехоф» (Швеция) - 29:28.

Уже 23 октября ростовчанкам предстоит принимать в Лиге чемпионов дортмундскую «Боруссию» (Германия).
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