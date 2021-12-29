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«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в первом матче календарного года

«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в первом матче календарного года
Уже в первом тайме ростовчанки добились очень серьёзного преимущества. Гостьи временами смотрелись совсем слабо против мощных атак жёлто-чёрных. После первого тайма ростовчанки ведут 19:9.

Второй тайм не содержал в себе никакой интриги. Звенигородки были далеки от камбека. Перевес дончанок к концу встречи уменьшился, но итог был предсказуемым – выигрыш «Ростов-Дона» 32:26.

У южанок самыми бойкими были Грас Заади, Ярослава Фролова и Эдуарда Аморим – по 5 попаданий. Среди гостий самой продуктивной была Наталья Никита – 9 голов.

В параллельной встрече чемпионата России «Астраханочка» сломила сопротивление «Кубани» (Краснодар) 31:29. В таблице предварительного этапа ростовский клуб всё так же на первом месте.

Свой следующий матч подопечные Пера Юханссона сыграют уже 8 января. В Лиге Чемпионов ЕГФ ростовчанки принимают «Эсбьерг» (Дания).
Фото: ГК Ростов-Дон.
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