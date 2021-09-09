ГК «Ростов-Дон» начал сезон в Лиге чемпионов с победы

Новый еврокубковый сезон «Ростов-Дон» начинает с теми же целями, что и несколько предыдущих – победить в Лиге чемпионов ЕГФ. А раз так, то на групповом этапе практически в каждой игре именно ростовчанки считаются фаворитами.На первых минутах «жёлто-чёрных» немного лихорадило, из-за чего француженки даже какое-то время вели в счёте (1:0, 4:3), однако затем игра наладилась, и гости отстали на 3-4 мяча. Россиянки смотрелись лучше и в нападении, и в обороне. После первого тайма «Ростов-Дон» вёл в счёте - 16:13.Второй тайм прошёл под диктовку вице-чемпиона России. «Жёлто-чёрные» контролировали ход игры и не подпустили соперника слишком близко. В итоге «Брест» так и не смог навязать борьбу. В концовке «розовые» забили четыре мяча подряд, но даже это их не спасло. Итог – выигрыш ростовской команды - 26:24.Самыми результативными, по статистике, были Ярослава Фролова (6 мячей), Грас Заади (5) и Юлия Манагарова (3). У «Бреста» Джурджина Яукович забила 6 голов.Следующий международный матч для «Ростов-Дона» намечен на 18 сентября, когда подопечные Пера Юханссона сыграют в Румынии с «Бухарестом».