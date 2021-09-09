Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ГК «Ростов-Дон» начал сезон в Лиге чемпионов с победы

ГК «Ростов-Дон» начал сезон в Лиге чемпионов с победы
Новый еврокубковый сезон «Ростов-Дон» начинает с теми же целями, что и несколько предыдущих – победить в Лиге чемпионов ЕГФ. А раз так, то на групповом этапе практически в каждой игре именно ростовчанки считаются фаворитами.

На первых минутах «жёлто-чёрных» немного лихорадило, из-за чего француженки даже какое-то время вели в счёте (1:0, 4:3), однако затем игра наладилась, и гости отстали на 3-4 мяча. Россиянки смотрелись лучше и в нападении, и в обороне. После первого тайма «Ростов-Дон» вёл в счёте - 16:13.

Второй тайм прошёл под диктовку вице-чемпиона России. «Жёлто-чёрные» контролировали ход игры и не подпустили соперника слишком близко. В итоге «Брест» так и не смог навязать борьбу. В концовке «розовые» забили четыре мяча подряд, но даже это их не спасло. Итог – выигрыш ростовской команды - 26:24.

Самыми результативными, по статистике, были Ярослава Фролова (6 мячей), Грас Заади (5) и Юлия Манагарова (3). У «Бреста» Джурджина Яукович забила 6 голов.

Следующий международный матч для «Ростов-Дона» намечен на 18 сентября, когда подопечные Пера Юханссона сыграют в Румынии с «Бухарестом».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.