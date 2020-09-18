«Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье» на выезде

После тяжёлого матча в Лиге Чемпионов со словенским «Кримом Меркатор» ростовчанки отправились на гостевой матч чемпионата страны. Играть предстояло со «Ставропольем», середняком российского чемпионата. Не так давно клубы уже играли друг с другом в Ростове-на-Дону. Тогда многократный чемпион без видимых затруднений добыл выигрыш. Теперь же два очка дались куда труднее.В начале матча команда хозяев не уступала именитому оппоненту ни в чём. «Ростов-Дон» оторваться в счёте не мог, а иногда и вовсе проигрывал (1:3, 5:7). Только лишь ближе к перерыву ростовчанки смогли взять ситуацию под контроль и хоть немного оторваться. После получаса игры жёлто-чёрные были впереди 15:13.Во второй половине игры битва закипела с удвоенной силой. Настырные ставропольчанки никак не хотели сдаваться. Временами они вырывались вперёд. За десять минут до финального свистка– 24:25 и всё ещё ничего не было решено. Минимальный перевес «Ростов-Дона» обещал искромётную концовку. И за эти последние 10 минут «Ставрополье» забило один только гол, в то время, как дончанки насыпали семь. Сил, очевидно, на концовку у хозяек не хватило. Результат – не самая простая победа чемпиона, 32:25.Анна Сень стала самым результативным игроком встречи, забросив 7 мячей. По пять попаданий у Виктории Борщенко, Юлии Манагаровой и Полины Кузнецовой. У уступившей стороны лучшими были Виолетта Голец и Анастасия Зотина – по пять голов.Очередная игра чемпионата России для «Ростов-Дона» намечена на 14 октября. В этот день жёлто-чёрные на выезде сразятся с майкопским «АГУ-АДЫИФ». А до этого надо сыграть ещё две выездные игры в Лиге Чемпионов – 27 сентября против «Бухареста» (Румыния) и 11 октября против «Битигхайма» (Германия).