ГК «Ростов-Дон» выиграл первый матч ¼ финала Суперлиги



Донские гандболистки начали плей-офф чемпионата России с победы над «Ставропольем» - 33:27.



В Ставрополь ростовчанки прибыли без нескольких лидеров команды. Майя Петрова получила разрыв крестообразных связок в последней игре Лиги Чемпионов и в этом сезоне своей команде больше помочь не сможет. Маисса Пессоа представляла «Ростов-Дон» на жеребьевке финала четырех Лиги Чемпионов ЕГФ. Анна Вяхирева и Галина Мехдиева остались в Ростове в связи с недомоганием. В таких условиях шанс проявить себя появился у игроков ближайшего резерва.



В начале игры «Ставрополье» сравнительно хорошо противостояло именитому сопернику. «Ростов-Дон» никак не мог оторваться в счете. Однажды ставропольчанки даже лидировали на два гола! Дончанки, правда, почти сразу же это исправили, но сути это не меняет – восьмая команда чемпионата страны очень хотела дать бой лидеру и действующему чемпиону России. После получаса игры на табло была ничья 14:14.



Примерная равная игра была и в начале второго тайма. Потом стало заметно, что хозяева площадки не выдерживают высокого темпа. Силы, похоже, были на исходе. В то время, как желто-черные стабильно забивали свои мячи, команда хозяев площадки стала ошибаться в несложных ситуациях – промахи по пустым воротам, смазанные семиметровые броски. Добившись отрыва в 4-6 мячей, ростовчанки стали экономить силы, чтобы при их плотном графике было вполне разумно. В итоге к финальному свистку на табло была скромная, но уверенная победа ростовской команды 33:27. Серия играется до двух побед, одна у подопечных Амброса Мартина уже есть.



У «Ростов-Дона» больше других забили Ксения Макеева, Марина Судакова и Лоис Аббинг – по пять голов. У проигравших по семь мячей у Елизаветы Собиной и Галины Никифоровой.



Второй матч четвертьфинальной серии пройдет в донской столице 20 апреля.