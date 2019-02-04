«Ростов-Дон» переиграл на выезде «Ставрополье»



Недавно чемпионки страны провели крайне трудный поединок с черногорской «Будучностью». Тогда была добыта победа, но наверняка было потрачено много сил. Всего через четыре дня новая битва, на этот раз в чемпионате России. В непростых условиях ростовчанки одержали ещё один выигрыш.



Старт игры был «пристрелочным». Оба коллектива осторожничали. Ростовчанки даже какое-то время уступали в счёте. При цифрах 7:5 в пользу ставропольчанок Амброс Мартин берёт тайм-аут. И эта мера произвела позитивный эффект - четыре мяча кряду и вот уже 7:9. Далее ростовская команда экономила силы и в таком «тихом» режиме команды добрались до перерыва. Точку в первом тайме поставила Владлена Бобровникова, которая вернулась в строй после рождения дочери. 19:15 после получаса игры.



Вторая часть игры продемонстрировала солидную разницу в классе. Игроки команды хозяев играли, как могли, однако никак не могли даже приблизиться в счёте. Отличную игру демонстрировали Маисса Пессоа, Анна Сень, Виктория Борщенко, Юлия Манагарова. В конце матча нашлось время и для молодых спортсменок ближайшего резерва : Александры Смирновой, Валерии Собкало, Анастасии Дульевой. И они картины не испортили. Итог встречи - уверенная победа «Ростов-Дона» 33:25.



Дончанки всё так же находятся на первом месте в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги. 20 февраля ростовчанки принимают главного внутреннего конкурента, «Ладу» из Тольятти. А до этого ещё нужно сыграли в Дании с местным «Оденсе», в Лиге Чемпионов ЕГФ.