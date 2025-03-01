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«Ростов-Дон» не смог одолеть «Кубань», завершив игру с ничейным счетом

«Ростов-Дон» не смог одолеть «Кубань», завершив игру с ничейным счетом
«Ростов-Дон» не смог одолеть «Кубань», завершив игру с ничейным счетом. Матч прошел 1 марта на площадке донской столицы.

Нехватка нескольких важных гандболисток в составе ростовской команды сказалась на развитии событий на площадке. Тем не менее хозяйки начали игру энергично и уверенно, обеспечив себе отрыв в два мяча – 17:15.

Второй тайм продолжился в том же ключе, что и завершился первый. Игроки «Ростов-Дона» упорно боролись за сохранение лидерства. Наиболее результативной в атаке ростовской команды оказалась Катя Зеленкова, записавшая на свой счет восемь мячей. Вратарь Настя Казьменко продемонстрировала отличную игру, отразив почти половину бросков соперниц – 45%.

За несколько минут до финального свистка гандболисткам «Кубани» удалось сначала сравнять счет, а затем и вырваться вперед. Гостьи удерживали минимальное преимущество до последних секунд матча. Однако ростовчанки проявили характер и смогли сравнять счет, вырвав ничью – 30:30.
Фото: ГК Ростов-Дон
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