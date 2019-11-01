«Ростов-Дон» на выезде одолел «Ладу»



Гандболистки «Ростов-Дона» одержали трудную победу над «Ладой» . Встреча лидеров чемпионата России состоялась в Тольятти в спортивном комплексе «Олимп» 6 ноября.



Этот матч отметился грубой игрой обеих команд, большим количеством штрафных бросков, и, конечно же, победой наших спортсменок. Игра с соседками по турнирной таблице и не могла быть лёгкой, но дончанки боролись до последней секунды и смогли одолеть тольяттинок.



В начале встречи хозяйки паркета вели в три мяча, но наши девушки разыгрались и первый тайм завершили со счётом 14:11 в свою пользу. Во второй половине инициатива переходила из рук в руки, ростовчанкам не удавалось уйти в отрыв, а у «Лады» не получалось догнать. Но за последние несколько минут наши спортсменки увеличили преимущество до семи очков, матч окончился со счётом 27:20.



Лучшим игроком в составе «Ростов-Дона» стала вратарь Галина Мехдиева.