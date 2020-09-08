«Ростов-Дон» крупно переиграл «Университет»

Чемпионат России по гандболу среди женских команд Суперлиги таков, что более половины команд в лиге, а может и ещё больше, в играх против таких грандов, как «Ростов-Дон», чисто физически не могут претендовать ни на что, кроме ценного опыта. И «Университет» относится как раз к когорте таких коллективов. Об интриге не говорил вообще никто.С самого старта игры «жёлто-чёрные» действовали настолько мощно и уверенно, что у гостей не было ни малейших иллюзий по поводу судьбы двух турнирных очков. В начале игры ростовчанки, как будто для приветствия, забили пять голов подряд и оторвались в счёте – 7:2. Далее чемпион России испытывал различные сочетания игроков в обороне и нападении. В это время разница в счёте почти не увеличивалась, однако за несколько минут до перерыва «Ростов-Дон» был жесток к сопернику – четыре мяча подряд и безнадёжные 17:7 после получаса игры.Во втором отрезке игры счёт постепенно увеличился до совсем неприличного. При этом и. о. главного тренера Томаш Хлавати дал много поиграть молодым игрокам, которые не хуже более опытных партнёров растягивали и оставляли не у дел оборону ижевского клуба. В самом конце, буквально с сиреной, Александра Смирнова поставила яркую победную точку – 40:15, лёгкая победа «Ростов-Дона».Наиболее результативным игроком встречи стала Валерия Собкало – восемь мячей. У Анны Сень – семь попаданий, Александра Смирнова шесть раз переиграла вратаря противника. Голкиперы «Ростов-Дона» Галина Габисова и Виктория Калинина показали 53% КПД. У проигравшей стороны по четыре мяча забили Виктория Вахрушева и Екатерина Береснева.Пока в турнирной таблице чемпионата «Ростов-Дон» занимает второе место с тремя выигрышами из трёх игр. Выше находится только столичный ЦСКА, который провёл на одну игру больше. У «Астраханочки» также пока 100%-й показатель.Матч против «Университета» стал как бы разминкой перед намного более серьёзным соперником. Уже 12 сентября ростовчанки начнут путь в Лиге чемпионов ЕГФ. В первом туре группового этапа чемпион России сразится на выезде с венгерским «Ференцварошем». В чемпионате России ближайший матч состоится 16 сентября, когда «жёлто-чёрные» примут волгоградское «Динамо-Синара».