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Валерий Карпин снова стал главным тренером ФК «Ростов»

Валерий Карпин снова стал главным тренером ФК «Ростов»
Валерий Карпин снова возглавил футбольный клуб «Ростов». Об этом 10 марта «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях. При этом тренер совместит работу в донском клубе с аналогичной должностью в сборной России.

Очевидно, возможность заняться подготовкой ростовских футболистов появилась в связи с исключением национальной сборной РФ из всех международных турниров. Поэтому тренером Карпин сейчас является формально - готовится особо не к чему. Поэтому совмещение постов в сборной и клубе будет длиться до тех пор, пока национальная команда России не вернется к международным соревнованиям.

- Я остаюсь главным тренером сборной России, ведь для меня это огромная честь, - добавил Валерий Карпин. - Мы все надеемся, что наша национальная команда все-таки получит возможность побороться за выход на Чемпионат мира в Катаре.

Напомним, Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, перед началом нового сезона. Он собирался совмещать пост с аналогичным в донской команде, однако вскоре оставил ФК «Ростов». Затем «желто-синих» возглавлял Юрий Сёмин. После серии неудач ФК «Ростов» он подал в отставку. С октября главным тренером назначили тренера вратарей Виталий Кафанов.
Фото: ФК «Ростов».
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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