Премию «Лучший футболист России-2024» с треском провалили игроки «Ростова»

Фото: ФК Ростов

Игроки «Ростова» провалили премию «Лучший футболист России- 2024». Всего в список вошли 47 спортсменов, среди которых были и представители «Ростова». В голосовании участвовали специалисты, менеджеры клубов, наставники 16 команд РПЛ и поклонники футбола.Результаты оказались неутешительными для донского клуба. Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Иван Комаров и Максим Осипенко не вошли даже в топ-30 игроков. Полузащитник Осипенко занял 35-е место, остальные расположились ещё ниже.Лучшим футболистом России был признан полузащитник французского «Монако» Александр Головин. Он набрал 185 голосов и получил «Золотой мяч».На втором месте оказался Джон Кордоба из «Краснодара», набравший 115 голосов. Третье место занял игрок «Локомотива»/«Зенита» Максим Глушенков, получивший 111 голосов.