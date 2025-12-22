Фото: ЖФК Ростов

После скандала с главным тренером ЖФК «Ростов» четыре футболистки покинули клуб. Информацию предоставили в пресс-службе команды.Соглашения на следующий сезон не продлили Татьяна Краснова, Лилия Мызникова, Ольга Пестерева и Анна Стипан. Отметим, что вероятной причиной стал громкий скандал, связанный с главным тренером Яной Чуб. В сети появилась запись, где тренер угрожает футболисткам. Предварительная причина конфликта - недовольство спортсменок заработной платой. Как сообщает редакция DonDay, этих игроков уже нет в команде. Но руководство и полиция начали проверку в отношении наставницы.Яне Чуб может грозить как увольнение, так и уголовная ответственность. Чуб продолжает занимать должность главного тренера.