После скандала с главным тренером ЖФК "Ростов" четыре футболистки покинули клуб

После скандала с главным тренером ЖФК «Ростов» четыре футболистки покинули клуб. Информацию предоставили в пресс-службе команды.

Соглашения на следующий сезон не продлили Татьяна Краснова, Лилия Мызникова, Ольга Пестерева и Анна Стипан. Отметим, что вероятной причиной стал громкий скандал, связанный с главным тренером Яной Чуб. В сети появилась запись, где тренер угрожает футболисткам. Предварительная причина конфликта - недовольство спортсменок заработной платой. Как сообщает редакция DonDay, этих игроков уже нет в команде. Но руководство и полиция начали проверку в отношении наставницы.

Яне Чуб может грозить как увольнение, так и уголовная ответственность. Чуб продолжает занимать должность главного тренера.
Фото: ЖФК Ростов
