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После матча «Ростова» с «Крыльями Советов» оштрафовали донской клуб

После матча «Ростова» с «Крыльями Советов» оштрафовали донской клуб
После матча между «Ростовом» и «Крыльями Советов» контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наложил штраф на донской клуб. Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.

Финальный матч первого этапа чемпионата России состоялся 7 декабря в Ростове-на-Дону. «Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Однако в ходе игры были зафиксированы нарушения регламента соревнований.

На данный момент «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 18 матчах.
Фото: ФК Ростов
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