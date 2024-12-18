После матча «Ростова» с «Крыльями Советов» оштрафовали донской клуб
После матча между «Ростовом» и «Крыльями Советов» контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наложил штраф на донской клуб. Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.
Финальный матч первого этапа чемпионата России состоялся 7 декабря в Ростове-на-Дону. «Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Однако в ходе игры были зафиксированы нарушения регламента соревнований.
На данный момент «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 18 матчах.