Фото: Николай Викулов

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян назвал победу над «Крыльями Советов» закономерной. Об этом он сообщил «Матч ТВ».Игра прошла 1 марта в донской столице. «Желто-синие» обыграли «Крылья Советов» на своем поле со счетом 2:0. Полузащитник Хорен Байрамян сказал, что ему понравилось то, как играл каждый партнер по сборной.- Проделали огромную работу, что на сборах, что сегодня во время матча. Мне понравилась игра каждого партнера по команде. Понятное дело, есть куда расти, но сегодня желание, борьбу и футбол мы показали хороший. Поэтому всё закономерно, как по мне, - рассказал Хорен Байрамян.Донской клуб с 24 очками находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.