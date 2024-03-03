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Футболист «Ростова» Хорен Байрамян назвал победу над «Крыльями Советов» закономерной

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян назвал победу над «Крыльями Советов» закономерной
Футболист «Ростова» Хорен Байрамян назвал победу над «Крыльями Советов» закономерной. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

Игра прошла 1 марта в донской столице. «Желто-синие» обыграли «Крылья Советов» на своем поле со счетом 2:0. Полузащитник Хорен Байрамян сказал, что ему понравилось то, как играл каждый партнер по сборной.

- Проделали огромную работу, что на сборах, что сегодня во время матча. Мне понравилась игра каждого партнера по команде. Понятное дело, есть куда расти, но сегодня желание, борьбу и футбол мы показали хороший. Поэтому всё закономерно, как по мне, - рассказал Хорен Байрамян.

Донской клуб с 24 очками находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: Николай Викулов
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