После игры ХК «Ростов» с «Торосом» кубанку получили сразу два игрока

Фото: ХК "Ростов"

После игры ХК «Ростова» с «Торосом» традиционную кубанку получили сразу два игрока. Об этом сказано на сайте клуба.Матч состоялся 26 февраля в Ростове. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мастерство показал Данила Климов, он забросил единственную шайбу в ворота соперника.После завершения игры, лучший игрок в матче против Олимпии» Степан Урулин передал кубанку Илье Горбунову. Однако тот не согласился и передал ее Даниле Климову.Напомним, традиция передавать казачью кубанку появилась в сезоне-2022/23. Ее получает тот, кто отличился в ходе игры.