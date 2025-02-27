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После игры ХК «Ростов» с «Торосом» кубанку получили сразу два игрока

После игры ХК «Ростов» с «Торосом» кубанку получили сразу два игрока
После игры ХК «Ростова» с «Торосом» традиционную кубанку получили сразу два игрока. Об этом сказано на сайте клуба.

Матч состоялся 26 февраля в Ростове. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мастерство показал Данила Климов, он забросил единственную шайбу в ворота соперника.

После завершения игры, лучший игрок в матче против Олимпии» Степан Урулин передал кубанку Илье Горбунову. Однако тот не согласился и передал ее Даниле Климову.

Напомним, традиция передавать казачью кубанку появилась в сезоне-2022/23. Ее получает тот, кто отличился в ходе игры.
Фото: ХК "Ростов"
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