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Илья Горбунов из ХК «Ростов» стал лучшим игроком матча с «Челметом»

Илья Горбунов из ХК «Ростов» стал лучшим игроком матча с «Челметом»
Вратарь ХК «Ростов» стал лучшим игроком в матче с челябинкой командой. Илья Горбунов отразил 41 бросок в створ, сообщают «кондоры» в своих соцсетях.

Матч с челябинкой командой состоялся 2 декабря. Вратарь Илья Горбунов отличился 41 броском в створ. Фанаты признали его лучшим в матче. Спортсмену вручили казачью кубанку за проделанные успехи в игре.

В сезоне 2022/23 у клуба появилась традиция передавать казачью кубанку. Этот головной убор вручают лучшим игрокам после матча.
Фото: ХК «Ростов»
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