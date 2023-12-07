Вратарь ХК «Ростов» Станислав Пылаев стал лучшим в матче против «Горняк-УГМК»

Фото: ХК «Ростов»

Вратаря «ХК «Ростов» признали лучшим игроком в матче против «Горняк-УГМК». О том, что казачья «кубанка» перешла Станиславу Пылаеву, сообщили «кондоры» в соцсетях.Очередной матч «Ростова» с клубом города Учалы прошел 6 декабря. Вратарь показал впечатляющие результаты в игре. Станислав Пылаев смог отразить 45 бросков в створ и помог команде победить со счетом 5:1. Фанаты решили, что спортсмен – лучший в матче.Передавать казачью «кубанку» лучшим игрокам стало традицией в сезоне 2022/23. Каждый раз после матча болельщики выбирают фаворита и ему передают головной убор.Напомним, что в прошлый раз «кубанка» досталась Илье Горбунову. Он смог отразить 41 бросок в створ, который помог ХК «Ростов» стать первыми в матче.