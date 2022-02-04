Полузащитника ФК «Ростов» с травмой унесли на носилках в матче против «Хеккена»

Фото: ФК «Ростов».

Полузащитник ФК «Ростов» получил травму в матче против «Хеккена». Данил Сухомлинов не смог самостоятельно выйти за пределы поля - его унесли на носилках.Футболист получил повреждение на 50-й минуте встречи. После этого его вынужденно заменили - 19-летний спортсмен не мог не только играть, но и ходить.Сухомлинова сразу же обследовали. Врачи диагностировали у него ушиб, сообщили в пресс-службе «желто-синих». Сейчас полузащитник донской команды находится под наблюдением медперсонала. В ближайшее время спортсмен вернется к тренировкам, но пока его ждет дополнительная диагностика.Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сухомлинов провел 15 матчей. На счету донского полузащитника - один гол и одна результативная передача.